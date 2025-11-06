تعزيز الهوية | محاضرة للرئيس التنفيذي للمتحف الكبير بجامعة القاهرة .. الثلاثاء

في إطار احتفال جامعة القاهرة بإفتتاح المتحف المصري الكبير، تنظم الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، محاضرة بعنوان: “المتحف المصري الكبير ودوره في تعزيز الهوية الوطنية”، يحاضر فيها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وتقام في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى.

يشهد الفعالية، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، ونخبة من شركاء النجاح في هذا المشروع الوطني العملاق، الذين أسهموا في رحلة بناء المتحف منذ ولادة الفكرة وحتى الافتتاح العالمي الذي أعاد إلى الأذهان عبقرية المصري القديم وإنجازاته الخالدة، وأبرز للعالم قدرة مصر المعاصرة على الجمع بين عظمة التاريخ وروح الحاضر.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تطلقها الجامعة تحت عنوان: "جامعة القاهرة وملحمة المتحف المصري الكبير"، وفي إطار الحرص على دعم مشروعات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الأثري في نفوس أبنائها، انطلاقًا من مسئوليتها التنويرية والثقافية كجامعة رائدة في بناء الفكر والوجدان المصري، مؤكدًا أن المتحف الكبير يمثل رسالة خالدة من مصر إلى العالم، تعكس عمق الحضارة المصرية وقدرتها على الإبداع المتجدد عبر العصور.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، هو أحد أبناء جامعة القاهرة وأستاذ قدير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معربًا عن سعادته باستضافته في قاعة الاحتفالات الكبرى، مؤكدًا أن محاضرته تأتي تجسيدا لأهمية المتحف الكبير كصرح حضاري يعزز الهوية الوطنية ويبرز قدرات الدولة المصرية في صون تراثها وتقديمه للعالم برؤية معاصرة. كما وجه رئيس الجامعة الدعوة للطلاب ولمنتسبي الجامعة لحضور هذه المحاضرة المميزة، لما تحمله من قيمة معرفية ووطنية تعزز فهم الهوية المصرية الحضارية ودور المتحف الكبير في صون التاريخ وصناعة المستقبل.