قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء| طلاب يطلقون دعوة بعدة لغات لزيارة المتحف المصري.. ومقترح لتأسيس صندوق عمل مناخي

دعوة طلاب شرم الشيخ
دعوة طلاب شرم الشيخ
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الاحداث دعوة أطلقها طلاب مدرسة بشرم الشيخ بعدة لغات من أمام أيقونة السلام لدعوة السياح لزيارة المتحف المصري الكبير. 

كما دعا المؤتمر العربي للمناخ بشرم الشيخ لتأسيس صندوق مناخي لمواجهة تحديات المناخ العربي 

واليكم تفاصيل الاخبار 

​أطلقت مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، بدعم من محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم، رسالة سلام ودعوة موجهة للعالم لزيارة المتحف المصري الكبير بالجيزة والمعالم السياحية في "مدينة السلام" (شرم الشيخ). 

شارك في المبادرة سبعة عشر طالبًا وطالبة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية من خلال رسالة مترجمة بتسع لغات عالمية، انطلاقاً من ساحة أيقونة السلام.

​وأوضحت دينا محمد عامر، مديرة المدرسة، أن الفكرة جاءت لدعم جهود التسويق السياحي لمصر، بالتزامن مع الأحداث الكبرى مثل مؤتمر السلام وافتتاح المتحف. وقد تضمن محتوى الرسالة معلومات شاملة عن المتحف المصري الكبير، موقعه، والهدف من إنشائه، مؤكدة على أنه يمثل جسرًا بين الإرث الحضاري وتقنيات المستقبل.

​نُفذت الدعوة بتصوير الطلاب وهم يقرأون رسالتهم باللغات التي اختاروها، ومن أبرزها: الهيروغليفية القديمة، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، الأوزبكية، الإيطالية، والروسية. وقد تم اختيار أيقونة السلام لرمزيتها البارزة لإطلاق هذه الرسالة العالمية.

​دعا المنتدى العربي للأرض والمناخ، في ثاني أيامه بشرم الشيخ، إلى تأسيس صندوق للعمل المناخي بالمنطقة العربية وتطوير سياسات عامة موحدة للدول المشتركة في مسطحاتها البحرية، وذلك ضمن مناقشات مكثفة ركزت على "تحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية".

​وشددت الدكتورة هدي البكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، على ضرورة خروج المنتدى بسياسات فعلية للدول العربية، لاسيما وأن طول السواحل العربية يبلغ 24 ألف كيلومتر، ويقطن المناطق الساحلية نحو 40% من سكان العالم العربي. وأكدت البكر أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في العملية التنموية والدفاع عن المصلحة العامة، مشيرة إلى أن تأسيس صندوق إقليمي للعمل المناخي بات ضرورة لحشد التمويل وتنفيذ برامج التخفيف من أضرار التغيرات المناخية.

وأعربت عن أمل المنتدى في تيسير وصول المستحقين للتمويل والانتقال من النقاشات النظرية إلى خطوات فعلية لمواجهة التحديات المناخية، بدءًا من التصحر وصولاً إلى حماية الموارد البحرية.

​من جانبه، استعرض الدكتور صقر النور، مدير البرامج في شبكة "تنمو"، مفهوم وممارسات الاقتصاد الأزرق، لافتًا إلى أن مصر تنتج نحو 70% من استهلاكها السمكي من المزارع السمكية، وليس من الصيد الطبيعي، ما يثير تساؤلات حول الإشكاليات التي تواجه المجتمعات المحلية في هذا القطاع.

​في سياق متصل، حذر الدكتور أحمد العدوي، الباحث في الوكالة اليابانية لعلوم البحار (JAMSTEC)، من أن التغيرات التي تشهدها البحيرات في مصر سريعة للغاية، مما يعيق قدرة الباحثين على مواكبتها لإنتاج المعرفة اللازمة. وأشار إلى أن دول الشمال العالمي لا تزال هي المصدر الرئيسي للإنتاج المعرفي لحالات الدراسة في أفريقيا والعالم العربي.

​أما الدكتورة حياة الحريري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة دياليكتيك، فسلطت الضوء على منطقة الخليج، مؤكدة حاجة معظم الدول الخليجية إلى أنظمة رصد بيئي واقتصادي دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. ودعت الحريري إلى تطوير برامج تعليم مهنية وأكاديمية لتخريج كوادر وطنية متخصصة في علوم البحار والتكنولوجيا الحيوية البحرية، خاصة وأن التمويل الحكومي يمثل القسم الأكبر من الرصد في المنطقة.

جنوب سيناء شرم الشيخ المناخ دعوة طلاب المتحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

مدرسة سعودية

إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

ترشيحاتنا

معرض "أوتوتك"

"أوتوتك" يختتم فعالياته بعد استقطاب 14,500 زائر و520 شركة عارضة من 40 دولة

قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

تفاصيل جلسات وتوصيات قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد