موجز أخبار جنوب سيناء| طلاب يطلقون دعوة بعدة لغات لزيارة المتحف المصري.. ومقترح لتأسيس صندوق عمل مناخي

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الاحداث دعوة أطلقها طلاب مدرسة بشرم الشيخ بعدة لغات من أمام أيقونة السلام لدعوة السياح لزيارة المتحف المصري الكبير.

كما دعا المؤتمر العربي للمناخ بشرم الشيخ لتأسيس صندوق مناخي لمواجهة تحديات المناخ العربي

واليكم تفاصيل الاخبار

​أطلقت مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، بدعم من محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم، رسالة سلام ودعوة موجهة للعالم لزيارة المتحف المصري الكبير بالجيزة والمعالم السياحية في "مدينة السلام" (شرم الشيخ).

شارك في المبادرة سبعة عشر طالبًا وطالبة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية من خلال رسالة مترجمة بتسع لغات عالمية، انطلاقاً من ساحة أيقونة السلام.

​وأوضحت دينا محمد عامر، مديرة المدرسة، أن الفكرة جاءت لدعم جهود التسويق السياحي لمصر، بالتزامن مع الأحداث الكبرى مثل مؤتمر السلام وافتتاح المتحف. وقد تضمن محتوى الرسالة معلومات شاملة عن المتحف المصري الكبير، موقعه، والهدف من إنشائه، مؤكدة على أنه يمثل جسرًا بين الإرث الحضاري وتقنيات المستقبل.

​نُفذت الدعوة بتصوير الطلاب وهم يقرأون رسالتهم باللغات التي اختاروها، ومن أبرزها: الهيروغليفية القديمة، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، الأوزبكية، الإيطالية، والروسية. وقد تم اختيار أيقونة السلام لرمزيتها البارزة لإطلاق هذه الرسالة العالمية.

​دعا المنتدى العربي للأرض والمناخ، في ثاني أيامه بشرم الشيخ، إلى تأسيس صندوق للعمل المناخي بالمنطقة العربية وتطوير سياسات عامة موحدة للدول المشتركة في مسطحاتها البحرية، وذلك ضمن مناقشات مكثفة ركزت على "تحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في المنطقة العربية".

​وشددت الدكتورة هدي البكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، على ضرورة خروج المنتدى بسياسات فعلية للدول العربية، لاسيما وأن طول السواحل العربية يبلغ 24 ألف كيلومتر، ويقطن المناطق الساحلية نحو 40% من سكان العالم العربي. وأكدت البكر أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في العملية التنموية والدفاع عن المصلحة العامة، مشيرة إلى أن تأسيس صندوق إقليمي للعمل المناخي بات ضرورة لحشد التمويل وتنفيذ برامج التخفيف من أضرار التغيرات المناخية.

وأعربت عن أمل المنتدى في تيسير وصول المستحقين للتمويل والانتقال من النقاشات النظرية إلى خطوات فعلية لمواجهة التحديات المناخية، بدءًا من التصحر وصولاً إلى حماية الموارد البحرية.

​من جانبه، استعرض الدكتور صقر النور، مدير البرامج في شبكة "تنمو"، مفهوم وممارسات الاقتصاد الأزرق، لافتًا إلى أن مصر تنتج نحو 70% من استهلاكها السمكي من المزارع السمكية، وليس من الصيد الطبيعي، ما يثير تساؤلات حول الإشكاليات التي تواجه المجتمعات المحلية في هذا القطاع.

​في سياق متصل، حذر الدكتور أحمد العدوي، الباحث في الوكالة اليابانية لعلوم البحار (JAMSTEC)، من أن التغيرات التي تشهدها البحيرات في مصر سريعة للغاية، مما يعيق قدرة الباحثين على مواكبتها لإنتاج المعرفة اللازمة. وأشار إلى أن دول الشمال العالمي لا تزال هي المصدر الرئيسي للإنتاج المعرفي لحالات الدراسة في أفريقيا والعالم العربي.

​أما الدكتورة حياة الحريري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة دياليكتيك، فسلطت الضوء على منطقة الخليج، مؤكدة حاجة معظم الدول الخليجية إلى أنظمة رصد بيئي واقتصادي دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. ودعت الحريري إلى تطوير برامج تعليم مهنية وأكاديمية لتخريج كوادر وطنية متخصصة في علوم البحار والتكنولوجيا الحيوية البحرية، خاصة وأن التمويل الحكومي يمثل القسم الأكبر من الرصد في المنطقة.