قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
بث مباشر.. افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات بحضور رئيس الوزراء
احذر.. أدوية في شنطة سفرك قد تعرضك للمسألة القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة

حماس
حماس
القسم الخارجي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن تستسلم عناصر حركة «حماس» الموجودون داخل أنفاق رفح بقطاع غزة وتسلم أسلحة المجموعة إلى طرف ثالث، مقابل منحهم عفوًا إسرائيليًا مشروطًا. ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتبر المقاتلين المختبئين في الأنفاق عقبة أمنية قد تقوّض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا «التهديد الموقوت».

وأوضح المسؤولون أن إدارة ترامب طرحت الفكرة أيضًا كـ«مشروع تجريبي» لنزع سلاح حماس في غزة، يمكن تطبيق النموذج لاحقًا على مناطق أخرى داخل القطاع.

وفي ظل أنقاض المباني المدمرة في غزة، يتشكل فصل جديد من الصراع الإسرائيلي ضد حماس أُطلق عليه «معركة الأنفاق». وبعد أكثر من عامين من مواجهات دامية، أعادت تل أبيب هذا الملف إلى صدارة أولوياتها العسكرية باعتباره — بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس — الجوهر الذي تقوم عليه القدرات القتالية للحركة.

تصريحات كاتس، التي أشار فيها إلى بقاء نحو 60% من أنفاق حماس، أعادت إثارة تساؤلات حول مدى قدرة الحركة على الحفاظ على بنيتها التحتية تحت الأرض، وإمكانية نجاح إسرائيل في تدمير ما تصفه بـ«الشريان الخفي» الذي شكّل تهديدًا مستمرًا للقوات والمستوطنات.

وأشار الوزير إلى أن عملية «تجريد غزة من السلاح» لا تقتصر على تفكيك ترسانات الفصائل، بل تشمل أيضًا «القضاء التام على شبكة أنفاق حماس»، موضحًا أنه كلف الجيش بجعل هذا الملف أولوية قصوى في المنطقة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتشير التقديرات العسكرية إلى وجود نحو 1300 نفق يمتد مجتمعة لمسافة تقارب 500 كيلومتر، يصل بعضها إلى أعماق تقارب 70 مترًا، ما يجعل مهمة تدميرها معقدة وتستدعي تقنيات متقدمة

 وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش استخدم «روبوتات مفخخة» وأجهزة استشعار متطورة لاختراق طبقات الأرض، إلى جانب نظم تجسّس جوية رسمت خرائط دقيقة لشبكة الأنفاق.

 كما كشف موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي عن توظيف تل أبيب لتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة استشعار متعددة الطبقات طورت خصيصًا لاستكشاف أعماق الأرض في غزة.

حماس اسرائيل روبوتات مفخخة انفاق حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير لـ ييس توروب: جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالفوز

خالد الغندور

الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن بطولة السوبر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يشارك متابعيه سجل الفائزين بالسوبر المصري

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد