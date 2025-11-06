قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الإسماعيلية ينظم قوافل مجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

في هذا السياق،  واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية التناسلية الإرشادية المجانية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

نُظمت  قافلة بيطرية شاملة بقرية الشيخة سالمة عزبة الطرايحة التابعة لإدارة مركز الإسماعيلية البيطرية، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية بقيادة الدكتورة نشوى إسماعيل، والإدارة البيطرية بمركز الإسماعيلية.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية متكاملة، تضمنت الكشف والعلاج المجاني للحيوانات، وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل بوجود أطباء متخصصين في مختلف المجالات.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة أسفرت عن علاج وفحص ٢٤٩٢ حيوانًا، شملت:
رش عدد ٤٠ حالة، تجريع ٦٨ حالة، أمراض باطنية ٥٣ حالة
تناسلية ٣٤ حالة، حالات أخرى ٢٧ حالة، دواجن بعدد ٢٢٧٠ طائرًا.

وعلى جانب آخر، تواصلت جهود اللجنة البيطرية لمتابعة الحالة الصحية للمواشي بسوق أبوخليفة للمواشي بمركز القنطرة غرب، حيث تم التقصي الوبائي وتحصين الحيوانات ضد مرضيِّ "الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع"، والتأكد من خلو السوق من أي بؤر أو اشتباهات وبائية.

وأكدت المديرية استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة بفضل حملات التحصين المنتظمة وكفاءة اللقاح المحلي المستخدم، داعية المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع اللجان البيطرية وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد