بيطري الإسماعيلية ينظم قوافل مجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

في هذا السياق، واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية التناسلية الإرشادية المجانية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

نُظمت قافلة بيطرية شاملة بقرية الشيخة سالمة عزبة الطرايحة التابعة لإدارة مركز الإسماعيلية البيطرية، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية بقيادة الدكتورة نشوى إسماعيل، والإدارة البيطرية بمركز الإسماعيلية.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية متكاملة، تضمنت الكشف والعلاج المجاني للحيوانات، وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل بوجود أطباء متخصصين في مختلف المجالات.

وأشار دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة أسفرت عن علاج وفحص ٢٤٩٢ حيوانًا، شملت:

رش عدد ٤٠ حالة، تجريع ٦٨ حالة، أمراض باطنية ٥٣ حالة

تناسلية ٣٤ حالة، حالات أخرى ٢٧ حالة، دواجن بعدد ٢٢٧٠ طائرًا.

وعلى جانب آخر، تواصلت جهود اللجنة البيطرية لمتابعة الحالة الصحية للمواشي بسوق أبوخليفة للمواشي بمركز القنطرة غرب، حيث تم التقصي الوبائي وتحصين الحيوانات ضد مرضيِّ "الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع"، والتأكد من خلو السوق من أي بؤر أو اشتباهات وبائية.

وأكدت المديرية استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة بفضل حملات التحصين المنتظمة وكفاءة اللقاح المحلي المستخدم، داعية المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع اللجان البيطرية وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.