الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الفلبين: نشهد حاليا "كارثة وطنية" بسبب الإعصار "تينو"

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
أ ش أ

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم /الخميس/ أن بلاده تشهد حاليا "كارثة وطنية" ؛ بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار "تينو" الذي اجتاح وسط البلاد مؤخرا في مقتل 140 شخصا وفقدان 127 آخرين.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا الإعلان يسمح للحكومة بتخصيص أموال للمساعدات وتجميد أسعار السلع الأساسية.


ويحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة ؛ بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان ، فالمحيطات الدافئة تسمح للأعاصير بالتزايد بسرعة، والغلاف الجوي الدافئ يحتفظ برطوبة أكبر، مما يتسبب في هطول الأمطار الغزيرة.


يشار إلى أن كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصارا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

