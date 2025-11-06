قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
اقتصاد

المشاط: بنك الاستثمار القومي داعم رئيسي لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
ٱية الجارحى

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفال بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتطوير وإعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك من أجل تعظيم دوره في تحقيق التنمية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسادة أعضاء مجلس إدارة، والقيادات التنفيذية بالبنك.

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بحصوله على شهادة الأيزو في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، موضحة أن ذلك يعكس استمرار جهود التطوير وإعادة الهيكلية التي بدأت على مدار السنوات الماضية، كما يُعزز الدور الذي يقوم به البنك من أجل تحقيق أهداف حوكمة وزيادة كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها، حيث يقوم البنك بالمتابعة المكتبية والميدانية لتلك الاستثمارات العامة، كما يقوم البنك بإصدار التقارير والتوصيات بشأن تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وذلك للتأكد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات وفقا لمستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار القومي شهد تحولًا حقيقيًا في الفترة الأخيرة من خلال التطوير الداخلي والخارجي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتطوير وتعزيز فعالية الأداء، ليظل داعمًا رئيسيًا لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفة أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية بما يُسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، إلى جانب تعظيم العائد على استثماراته.

من جانبه، أكد السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تطوير بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على التطوير المكاني، لكنه يتجاوز ذلك إلى تحسين الأداء واستخدام منظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات المثيلة، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار إلى أن حصول البنك على شهادة الأيزو يأتي في إطار سعيه لتطوير دوره والتأكيد على فرصه التنافسية في مجال عمله، حيث نظم في سبيل ذلك دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لسد الفجوات المستنتجة من الدراسات المعدة من الشركات المتخصصة في هذ الشأن، كما تم عقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية حول المفاهيم الأساسية لنظام إدارة الجودة الذي يعد الأداة الاستراتيجية الحيوية التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النجاح في بيئات الأعمال التنافسية، وكذا المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة الدولية ومكونات المواصفات المطلوبة فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة . 

وتأتي خطوة حصول البنك على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية في إطار مواكبة ما تقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة من إصلاحات هيكلية شاملة، حيث قام البنك مؤخرا بالعديد من الإصلاحات التي أثرت على أداء الدور المنوط به بكفاءة بالغة.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، ويُعد البنك أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

