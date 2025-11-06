محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى

توجه أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس لموقع حادث التصادم الذي وقع بالكيلو ٢٣ بالطريق الدولي الساحلي " محور المشير ابو ذكري" ، وذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بوقوع حادث تصادم واشتعال إحدى السيارات.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة حالة حرجة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ المتابعة مع مرفق الإسعاف للاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجارى استكمال عمليات التأمين ورفع آثار الحادث.

ووجه الفريق أحمد خالد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور على الطريق، ومتابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية.

وتقدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.