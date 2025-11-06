قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى

تفحم سيارة بالإسكندرية
تفحم سيارة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

توجه  أحمد خالد حسن سعيد، محافظ  الإسكندرية، صباح اليوم الخميس لموقع حادث التصادم الذي وقع بالكيلو ٢٣ بالطريق الدولي الساحلي " محور المشير ابو ذكري" ، وذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بوقوع حادث تصادم  واشتعال إحدى السيارات.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة حالة حرجة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ المتابعة مع مرفق الإسعاف للاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجارى استكمال عمليات التأمين ورفع آثار الحادث.

ووجه الفريق  أحمد خالد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور على الطريق، ومتابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية.

وتقدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.

الاسكندرية تفحم سيارة محور أبوذكري الكيلو 23 أحمد خالد

