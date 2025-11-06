قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تطوير الطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة بسخا في كفر الشيخ .. صور

طريق مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
طريق مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ
محمود زيدان

 تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مسار العائلة المقدسة بسخا، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق ذات الطابع السياحي والديني.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة ميدانية من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تشمل الأعمال الجارية دهان الطريق من الجانبين بداية من مدخل جامعة كفر الشيخ حتى موقع مسار العائلة المقدسة، لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يتناسب مع أهمية المنطقة الدينية والتاريخية.

كما يجري تنفيذ أعمال البندورة والأرصفة وتركيب البلاط في عدد من الشوارع الجانبية، بما يسهم في تنظيم الممرات الجانبية وتحسين المشهد البصري العام، وإبراز الطابع الجمالي للمدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تستهدف إبراز القيمة التاريخية لمسار العائلة المقدسة وتحسين المظهر الحضاري بمدينة كفر الشيخ، بما يعكس الوجه الجمالي اللائق بالمحافظة أمام زائريها.

كما تشهد محافظة كفر الشيخ طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، سواء في مشروعات البنية التحتية أو أعمال التطوير والتجميل، في ظل متابعة مستمرة من المحافظ لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مسار العائلة المقدسة سخا

