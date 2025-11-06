الحكومة توقع صفقة استثمارية مع قطر بـ29.7 مليار دولار لتطوير سملا وعلم الروم

توقع الحكومة بعد قليل عقد استثمار مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي، في واحدة من أكبر صفقات التطوير العقاري التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية نحو 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار يتم سدادها كقيمة للأرض، إلى جانب 26.2 مليار دولار استثمارات تطوير وبناء داخل المشروع.

يقع المشروع في منطقة علم الروم التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته الي 4,900 فدان تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.

ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.

تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية.