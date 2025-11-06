قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
أخبار البلد

الصحة: إغلاق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في العبور

اغلاق مراكز علاج الادمان
اغلاق مراكز علاج الادمان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 9 منشآت مخالفة داخل نطاق مدينة العبور.

المراكز التي تم إغلاقها

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المراكز التي تم إغلاقها تشمل: مركز الأمل، ومركز الأصيل، وحياة جديدة، وصُنّاع الأمل، ومركز الهداية، ومركز بداية، وخطوة جديدة، ومركز التغيير، ومركز النور، وجميعها بمدينة العبور.

وأكد “زكي” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت:

• قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004)،

• قانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)،

• معايير مكافحة العدوى،

• قانون البيئة،

• عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية،

مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

وأشار “النحاس” إلى إمكانية تواصل المواطنين مع المجلس القومي للصحة النفسية للتحقق من تراخيص المنشآت أو تقديم الشكاوى عبر:

• الخط الساخن: 01207474740 (اتصال مباشر أو واتس آب)،

• الصفحات الرسمية على فيسبوك وإنستجرام.

