أحمد رزق وأشرف زكي يشاركان في جنازة أحمد عبد الله | صور

حرص كل من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان أحمد رزق على حضور جنازة السيناريست أحمد عبد الله.

نعت نقابة المهن التمثيلية المؤلف الراحل أحمد عبد الله الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجئ.

وجاء في بيان نقابة الممثلين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة السيناريست الكبير أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما والدراما في مصر، الذي قدّم على مدار مشواره الفني أعمالًا خالدة ستظل راسخة في وجدان الجمهور.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير غدا بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.