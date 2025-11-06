قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية
نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري
بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استمرار الأجواء المائلة للحرارة على أغلب المحافظات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المائلة للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الليل، ويميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية لشهر نوفمبر بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤقتًا ضمن التقلبات الخريفية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة أعلى من الطبيعي بسبب الكتل الصحراوية

أوضحت الدكتورة منار غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت أمس نحو 28 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتراوح اليوم بين 27 و28 درجة.
وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء حركة الرياح يزيدان من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من مناطق صحراوية جافة، وهو ما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، مع أجواء مشمسة ومستقرة على أغلب المناطق.

اختلاف كبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن البلاد تشهد فروقًا حرارية كبيرة بين فترتي النهار والليل تصل إلى نحو 12 درجة مئوية، موضحة أن الطقس يكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة مع الساعات المتأخرة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المكشوفة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 16 و17 درجة مئوية.
وأضافت أن هذا التباين الحراري الكبير يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة، داعية المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

فرص أمطار على السواحل وشبورة كثيفة صباحًا

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، موضحة أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة للغاية.
كما حذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها تبدأ في التلاشي تدريجيًا بعد الساعة الثامنة صباحًا، مطالبة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة.

استقرار نسبي في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على معظم المناطق.
وأضافت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستظل بين 28 و29 درجة مئوية دون تغييرات كبيرة، بينما قد يزداد الإحساس بالبرودة ليلًا مع احتمالية نشاط الرياح على بعض المناطق.
 

واختتمت تصريحاتها بدعوة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن الهيئة، والالتزام بارتداء الملابس الخريفية المناسبة لتجنب نزلات البرد الناتجة عن التقلبات الجوية السريعة.

هيئة الأرصاد الجوية جنوب سيناء وجنوب الصعيد ارتفاع نسب الرطوبة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

