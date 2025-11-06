قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
كانوا نائمين .. مصدر يكشف تفاصيل حريق التهم أسرة كاملة بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

كشف مصدر أمني بالقليوبية تفاصيل جديدة في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، وراحت ضحيته أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، إثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم السكنية بالطابق السابع بشارع عزيز المصري.


وقال المصدر ، أن التحريات الأولية كشفت أن الضحايا كانوا نائمين وقت اندلاع الحريق، ما تسبب في اختناقهم نتيجة امتلاء الشقة بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، مما حال دون خروجهم أو إنقاذهم في الوقت المناسب.


وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار والمباني المجاورة، فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.


وتواصل جهات التحقيق معاينة موقع الحريق، كما انتدبت النيابة العامة فريقًا من الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

