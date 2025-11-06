كانوا نائمين .. مصدر يكشف تفاصيل حريق التهم أسرة كاملة بشبرا الخيمة

كشف مصدر أمني بالقليوبية تفاصيل جديدة في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، وراحت ضحيته أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، إثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم السكنية بالطابق السابع بشارع عزيز المصري.



وقال المصدر ، أن التحريات الأولية كشفت أن الضحايا كانوا نائمين وقت اندلاع الحريق، ما تسبب في اختناقهم نتيجة امتلاء الشقة بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، مما حال دون خروجهم أو إنقاذهم في الوقت المناسب.



وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار والمباني المجاورة، فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتواصل جهات التحقيق معاينة موقع الحريق، كما انتدبت النيابة العامة فريقًا من الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.