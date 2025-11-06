وزير النفط البحريني: تحقيق أمن الطاقة العالمي يتطلب رؤية شاملة

أكد وزير النفط والبيئة البحريني والمبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه، أن تحقيق أمن الطاقة العالمي يتطلب رؤية شاملة تجمع بين التنويع والاستدامة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة على حد سواء، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومبادرة الحياد الصفري بحلول عام 2060.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس.



وأضاف أن قطاع الطاقة العالمي يواجه جملة من التحديات المعقدة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية المتسارعة، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لضمان استقرار منظومة الطاقة العالمية.



وأشار إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة ليشمل النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال والطاقة المتجددة والنووية، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستدامة، مؤكدًا أن الابتكار التقني والحلول المبتكرة يمثلان حجر الزاوية في بناء مستقبل طاقي مستدام ومتوازن.



وأثنى على التنظيم المتميز لمؤتمر أديبك 2025 والدور الذي يؤديه كمنصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، مشيدًا بما تضمنه من جلسات تخصصية تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة النظيفة وبناء الشراكات الدولية في قطاع الطاقة.



واشتمل مؤتمر ومعرض "أديبك 2025" على أكثر من 380 جلسة حوارية شارك فيها نحو 1800 متحدث من الخبراء والفنيين، تناولوا عددًا من القضايا الحيوية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، وتطور البنى التحتية الرقمية، والتحولات الجيوسياسية، والتقنيات الناشئة.



كما استعرض المؤتمر أكثر من 12 محورًا تخصصيًا ركزت على توظيف الابتكار والاستثمار في بناء منظومة طاقة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة ويسهم في تحقيق الازدهار المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

