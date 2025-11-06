بلدي الثاني.. المعتمر المصري صاحب واقعة التعدي بالحرم يطالب بالتوقف عن نشر الفيديو

شارك المعتمر المصري صاحب واقعة “أمن الحرم المكي” والذي يدعى عبد العزيز أبو العز، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه فوجىء بانتشار الفيديو، وأكد أن الموضوع انتهى خلال دقائق من الواقعة، كما أشار إلى توجهه إلى مكتب الأمن داخل الحرم، مؤكدا أن هدفه كان أداء العمرة فقط وليس إيذاء أحد.

وأعرب المعتمر، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية ولجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الحرم، وقال إنها بلده الثانى، وطالب بعدم نشر الفيديو.

وشدّد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه.

وأوضح السديس في تصريحات صحفية أن المحافظة على الأمن واجب شرعي ومسئولية جماعية يشترك فيها الجميع لتحقيق المصالح العامة واستتباب الأمن في بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن السعودية أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحماية أمنهما والحرص على سكينة قاصديهما.