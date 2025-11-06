قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بلدي الثاني.. المعتمر المصري صاحب واقعة التعدي بالحرم يطالب بالتوقف عن نشر الفيديو

المعتمر المصري عبد العزيز
سارة عبد الله

شارك المعتمر المصري صاحب واقعة “أمن الحرم المكي” والذي يدعى عبد العزيز أبو العز، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه فوجىء بانتشار الفيديو، وأكد أن الموضوع انتهى خلال دقائق من الواقعة، كما أشار إلى توجهه إلى مكتب الأمن داخل الحرم، مؤكدا أن هدفه كان أداء العمرة فقط وليس إيذاء أحد.

وأعرب المعتمر، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية ولجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الحرم، وقال إنها بلده الثانى، وطالب بعدم نشر الفيديو.

وشدّد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه.

وأوضح السديس في تصريحات صحفية أن المحافظة على الأمن واجب شرعي ومسئولية جماعية يشترك فيها الجميع لتحقيق المصالح العامة واستتباب الأمن في بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن السعودية أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحماية أمنهما والحرص على سكينة قاصديهما.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

82 عامًا من الصداقة والتعاون.. مصر وقيرغيزستان تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة عبر اتفاقيات تعزز الاستثمار والسياحة والطاقة

زهران ممداني

أستاذ قانون دولي: فوز ممداني يشعل التباين داخل الجمهوريين ويضعه في مواجهة محتملة مع ترامب

هيئة المحكمة

ننشر.. مرافعة النيابة العامة في محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

