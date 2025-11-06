قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلاح الجو الإسرائيلي يغير على جنوب لبنان

سلاح الجو الإسرائيلي يغير على جنوب لبنان
سلاح الجو الإسرائيلي يغير على جنوب لبنان
أ ش أ

 أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاحه الجوي أغار على عناصر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. 


ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن الجيش قوله في بيان مقتضب إن العناصر تم استهدافها بينما كانت تعمل في بنية تحتية تابعة للحزب. 


وزعم المتحدث أن البنية كانت تُستخدم لإنتاج معدات في إطار إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للهجوم والتدمير خلال الحرب. 


وأكدت وسائل إعلام لبنانية وقوع الغارة، مشيرة إلى أنها أصابت منطقة العباسية وواديًا يقع بين قريتي طورا وطيردبا، من دون أن تُعرف بعد تفاصيل الخسائر البشرية أو المادية .


وتأتي الغارة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله منذ عدة أشهر. 
وتتهم إسرائيل حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية وتقول إن غاراتها تستهدفه، بينما يتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر 2024، من خلال هذه الغارات والإبقاء على قوات داخل أراضيه . 


ويُشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تزيد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع في المنطقة الجنوبية. 


وقبل يومين أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن حزب الله التزم كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دولياً، لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية. 

الجيش الإسرائيلي سلاحه الجوي حزب الله منطقة صور جنوب لبنان إعادة تأهيل البنى التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صورة أرشيفية

تواصل تدفق المساعدات واستعدادات مكثفة بمعبر رفح قبل المؤتمر الدولي لإعمار غزة

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد