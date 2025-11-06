قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكدان ضرورة حل الدولتين
أ ش أ

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان.


وأوضح الفاتيكان – في بيان صادر اليوم – أن اللقاء الودي أكد على ضرورة تقديم المساعدة للسكان المدنيين في غزة، وإنهاء الصراع، والسعي إلى تحقيق حل الدولتين .


وأشار الفاتيكان أن هذا اللقاء يتزامن مع الذكرى العاشرة للاتفاقية الشاملة بين الكرسي البابوي ودولة فلسطين، والتي يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٥.

 
وكان الرئيس الفلسطيني قد زار ضريح البابا الراحل فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح البابا تقديرا للدعم الإنساني الذي قدمه البابا فرنسيس للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.


وأكد الرئيس الفلسطيني أنه لا يستطيع أن ينسى ما قدمه للشعب الفلسطيني والاعتراف بفلسطين دون أن يطلب منه ذلك.

