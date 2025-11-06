الشباب والرياضة تطلق حملات توعوية بمحطات سكك حديد مصر

تطلق وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة فعاليات توعوية جديدة ضمن الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك»، تستهدف تعزيز الوعي والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال حملات ميدانية بمحطات السكك الحديدية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارتا النقل والتنمية المحلية

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ فعاليات الحملة القومية التي تجوب المحافظات، بهدف نشر ثقافة المشاركة السياسية، وتشجيع الشباب والمواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية، والتعبير عن إرادتهم الحرة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يعكس روح الانتماء والمواطنة الإيجابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع وزارة النقل يعكس تكامل الجهود الوطنية في نشر الوعي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحملة بمحطات القطارات يأتي لما تشهده من كثافة مرتفعة من الجمهور، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» تُنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، وبالتعاون مع وزارات النقل، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات.