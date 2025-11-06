أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرات إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت على ارتفاع منخفض، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

إنذار إسرائيلي جديد في لبنان



وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا جديدا باستهداف مبنى في زوطر الشرقية جنوبي لبنان، بعد قليل من إنذاره باستهدف عدد من المواقع التابعة لحزب الله.



أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن اتصالات ترد إلى مواطني عدد من قرى الجنوب بعد البيان التحذيري الصادر من جيش الاحتلال قبل عزمه شن غارات جوية على عدد من المواقع التابعة لحزب الله.