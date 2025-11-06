جامعة الوادي الجديد تنفذ حملة للتبرع بالدم في الكليات

نفذت جامعة الوادي الجديد حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، حيث تم تنفيذ الحملة داخل كليتي علوم الرياضة والطب البيطري وجار التنسيق لتنفيذ الحملة في باقي كليات وقطاعات الجامعة.

حملات للتبرع بالدم بكليات جامعة الوادي الجديد

وأكدت الجامعة في بيان لها، ضرورة المشاركة في هذا العمل الخيري، الذي يعكس دور الجامعة تجاه المجتمع مؤكدة أنه كان هناك توافد كبير وملحوظ من طلاب الكليات للمشاركة فى التبرع بالدم لإنقاذ المرضى المحتاجين الي قطرات الدم بمختلف احتياجاتهم.

وأضاف أحمد شعراوى مسئول العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة أن المركز يوفر جميع الإمكانيات للجهات المشاركة فى الحملات من طواقم الأطباء والتمريض والمسجلين بجانب الأدوات المعقمة والأجهزة المستخدمة على درجة كبيرة من التعقيم والجودة وذلك للوصول إلى قطرة دم نظيفة وصالحة وتوفير جميع العوامل التى تساعد فى وصول أكياس الدم إلى المركز فى صورة جيدة.