برلمانية: صناعة السيارات قلب الصناعة المصرية ومحرك للنمو الاقتصادي

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الاهتمام بصناعة السيارات يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل إقليميًا، مشيرة إلى أن المصانع المحلية واستثمارات الشركات العالمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات المصرية.

وأضافت متي في تصريح خاص لــ “ صدي البلد ”، أن تطوير سلسلة القيمة في صناعة السيارات يعزز الصناعات المغذية ويدعم الابتكار في مجال النقل والطاقة والمكونات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو لجنة الصناعة: "توطين صناعة السيارات ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في القدرات الوطنية والكوادر البشرية، ويضع مصر على خريطة التصنيع العالمي بشكل قوي ومستدام".