ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا
مطاعم ومولات تجارية | تلال الفسطاط في ثوب حضاري جديد
بعد تداول فيديو الواقعة.. الخارجية تتابع تفاصيل مشادة معتمر مصري مع شرطي داخل الحرم المكي
مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا بهدف رائع أمام الأهلي في السوبر
دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: صناعة السيارات قلب الصناعة المصرية ومحرك للنمو الاقتصادي

حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الاهتمام بصناعة السيارات يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل إقليميًا، مشيرة إلى أن المصانع المحلية واستثمارات الشركات العالمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات المصرية.

وأضافت متي في تصريح خاص لــ “  صدي البلد   ”، أن تطوير سلسلة القيمة في صناعة السيارات يعزز الصناعات المغذية ويدعم الابتكار في مجال النقل والطاقة والمكونات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو لجنة الصناعة: "توطين صناعة السيارات ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في القدرات الوطنية والكوادر البشرية، ويضع مصر على خريطة التصنيع العالمي بشكل قوي ومستدام".

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

