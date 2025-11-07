قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
توك شو

أستاذ علوم سياسية: الموقف الأمريكي تجاه غزة تغير بسبب مصر

هاني حسين

ترامب
ترامب
هاني حسين

تحدث الدكتور محمد سلمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن الموقف الأمريكي تجاه غزة في ظل ضغطه على كل الاتجاهات من أجل وضع حد للحرب، كما علّق على مقترحاتها المقدمة بمجلس الأمن بشأن القطاع.

وقال في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "الموقف الأمريكي تغيّر رأسا على عقب وهذا أمر لافت للنظر، وربما يعود الفضل في ذلك إلى رصانة وصلابة الموقف المصري وعدم تزحزحه".

وأضاف: "يليه في الترتيب الموقف التركي ثم هناك بعض المواقف الإقليمية المتميزة مثل الموقف السعودي والموقف القطري، ولكن الموقف الأمريكي اعتدنا خلال الفترة الأخيرة منه أنه لا يعول عليه كثيرا، ولكن بين عشية وضحاها وجدناه تغير".

وتابع: "لشهور كان يتحدث دونالد ترامب عن ريفيرا في غزة، والحل الخارجي، ولم يكن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الموقف الأمريكي تغير تماما، ويجب العمل على توظيفه، لأن الولايات المتحدة بها أصوات مهمة واستطاعت أن تقنع الرئيس دونالد ترامب بضرورة كسر العزلة عن إسرائيل".

ترامب امريكا غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

الأوقاف تكلف مديرين جديدين بالوادي الجديد والبحر الأحمر .. وتجدد إيفاد أئمة للخارج

شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

ما هى أنواع شفاعات الرسولﷺ يوم القيامة؟.. أحمد الطلحي يُجيب

د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة

محاضرة لـ العواري حول منزلة علم الكلام لطلاب جامعة مركز الثقافة بالهند

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

