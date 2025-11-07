أستاذ علوم سياسية: الموقف الأمريكي تجاه غزة تغير بسبب مصر

تحدث الدكتور محمد سلمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن الموقف الأمريكي تجاه غزة في ظل ضغطه على كل الاتجاهات من أجل وضع حد للحرب، كما علّق على مقترحاتها المقدمة بمجلس الأمن بشأن القطاع.

وقال في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "الموقف الأمريكي تغيّر رأسا على عقب وهذا أمر لافت للنظر، وربما يعود الفضل في ذلك إلى رصانة وصلابة الموقف المصري وعدم تزحزحه".

وأضاف: "يليه في الترتيب الموقف التركي ثم هناك بعض المواقف الإقليمية المتميزة مثل الموقف السعودي والموقف القطري، ولكن الموقف الأمريكي اعتدنا خلال الفترة الأخيرة منه أنه لا يعول عليه كثيرا، ولكن بين عشية وضحاها وجدناه تغير".

وتابع: "لشهور كان يتحدث دونالد ترامب عن ريفيرا في غزة، والحل الخارجي، ولم يكن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الموقف الأمريكي تغير تماما، ويجب العمل على توظيفه، لأن الولايات المتحدة بها أصوات مهمة واستطاعت أن تقنع الرئيس دونالد ترامب بضرورة كسر العزلة عن إسرائيل".