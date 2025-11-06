تحقيقات النيابة في اتهام الإعلامية مها الصغير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: نسبت لنفسها اللوحات بالباطل

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر في القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، تفاصيل اتهام الإعلامية "مها الصغير" في واقعة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.



وجاء في التحقيقات أن المتهمة قامت بعرض عدد من اللوحات الفنية العالمية ونسبتها لنفسها خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق الأصلية.

وتبين أن اللوحات المعروضة تعود إلى أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، وهم:

- الدنماركية ليزا لاش نيلسون

- الإيطالي بير توفوليتي

- الفنانة كارولين ويندلين

- الفرنسي سياتي





وأكدت التحقيقات أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا واضحًا للحق الأدبي للمؤلفين، وهو ما يخالف قوانين حماية الملكية الفكرية المعمول بها، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.





وكانت أحالت جهات التحقيق الإعلامية الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني والإعلامي.





وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها.





خلال الحلقة، تعرضت “الصغير” لسؤال مباشر من منى الشاذلي حول إحدى اللوحات، لتجيب بتردد: "اللوحة دي اسمها إيه، والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر وبحاول ألاقي مشاعر".





وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إن هما بيبقوا عايزين يبدعوا، أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".