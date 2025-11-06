دعاء زهران: مصر تبذل جهودا للارتقاء بالملف الحقوقي وهناك تقدير دولي لذلك

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تجديد اعتماد المجلس القومي لـ حقوق الإنسان على التصنيف (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يُعد إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد هو أعلى تصنيف دولي يمنح فقط للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ باريس في الاستقلالية والحياد والشفافية.

وأضافت زهران أن تجديد التصنيف جاء نتيجة جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز الحقوق والحريات، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 مثلت نقطة تحول تاريخية في مسار العمل الحقوقي، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

وأوضحت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نجح في أن يكون نموذجًا مؤسسيًا جادًا من خلال متابعته الميدانية المستمرة، وتعامله بشفافية مع الشكاوى، ومشاركته الفاعلة في الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الممارسات عززت من مصداقيته داخليًا وخارجيًا، وأسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية.

وأكدت دعاء زهران أن هذا الإنجاز يبعث رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بثبات على طريق الإصلاح المؤسسي، وترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية، مشددة على أن حقوق الإنسان في المفهوم المصري تشمل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في الحياة العامة، وهي منظومة شاملة تعكس فلسفة الدولة في بناء الإنسان المصري.

واختتمت زهران تصريحاتها بالتأكيد على أن تجديد التصنيف (A) هو نجاح يُحسب لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني معًا، داعية إلى مواصلة دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز دوره كمنصة وطنية للحوار والدفاع عن الحقوق، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز صورة مصر كدولة رائدة في احترام الكرامة الإنسانية.