الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
محافظات

الفريق ربيع يؤكد من مجلس الشيوخ: مستمرون في تطوير الصناعة البحرية وتوسيع الخدمات اللوجيستية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، التهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكل من النائبين أحمد العوضي، وفارس سعد، وكيلي المجلس، والسيد المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني أمين عام المجلس.

خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الشيوخ، أكد الفريق أسامة ربيع على الدور التشريعي والرقابي الهام للمجلس، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التكامل الفعال بين كافة مؤسسات الدولة وتضافر الجهود من أجل خدمة الوطن.

كما أعرب الفريق ربيع عن أطيب أمنياته للمستشار عصام الدين فريد ولكافة أعضاء المجلس بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية.

كما وجه رئيس الهيئة الدعوة لقيادات المجلس وأعضاء اللجان النوعية لزيارة قناة السويس ومشروعاتها والتعرف عن قرب على الخدمات اللوجيستية والخدمية الجديدة، وجهود توطين الصناعة البحرية، مبدياً استعداده الدائم للتعاون لخدمة الصالح العام.

من جانبه، عبر المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس عن خالص تقديره للدور الهام الذي تقوم به  هيئة قناة السويس، ومساعيها نحو التحول إلى مؤسسة اقتصادية وملاحية شاملة متعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية.

كما أشاد المستشار "فريد" بالجهود المبذولة من قبل الهيئة واستمرارها في عملية التطوير والتحديث في كافة الأنشطة ومجالات العمل رغم التحديات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.


                 

الإسماعيلية

