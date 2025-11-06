محافظ كفر الشيخ يشهد الحفل السنوي لتجهيز 112 عروسًا .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الحفل السنوي لتجهيز العرائس والعرسان المقبلين على الزواج، الذي نظمته مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ.

جاء هذا ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد علوة، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن بالبحيرة، والمهندسة سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي هذا الحفل في إطار دعم الشباب المقبلين على الزواج من خمس محافظات هي: كفرالشيخ، البحيرة، الغربية، المنيا، والإسكندرية، بإجمالي 112 عريسًا وعروسًا، وحصلت 67 عروسًا على مساعدات عينية شملت أجهزة بوتاجاز ومفروشات، و26 عروسًا على مساعدات نقدية.

كما حصل 19 عريسًا على مساعدات عينية تضمنت أثاثًا خشبيًا من غرف نوم وأنتريهات وغيرها من المستلزمات المنزلية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة نهر الخير، والقائمون عليها، وجميع المشاركين في دعم المبادرة، لمساهمتهم في تقديم المساعدات العينية والمالية من مفروشات وأثاث ومطابخ وأدوات منزلية، دعمًا للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيفًا للأعباء عن الأسر.

وأكد أن هذا النموذج من المشاركة المجتمعية يجسد قيم التكافل والتعاون والتراحم، ويعكس روح المسؤولية الوطنية تجاه الشباب.

وهنأ محافظ كفرالشيخ العرائس والعرسان، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية والخيرية التي تستهدف مساندة الشباب وتيسير سُبل الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى أن دعم الشباب لبناء أسر مستقرة يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التي تنشدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.