محمد المفتي: نضاعف خدماتنا لـ 80% من البنوك العاملة في مصر

قال محمد المفتي، الرئيس التنفيذي ل (ICT Misr)، إن الشركة تشهد عامًا استثنائيًا من حيث النمو والتوسع في حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت خلال العام الحالي من مضاعفة حجم خدماتها المقدمة للقطاع المصرفي لتغطي أكثر من 80% من البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأوضح المفتي أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الشركة التي تركز على تقديم حلول رقمية مبتكرة وتطوير البنية التحتية والتقنيات المالية الحديثة بما يعزز كفاءة العمل داخل البنوك ويواكب توجهات التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

كما أشار إلى أن الشركة تعمل على تعزيز استثماراتها في مجالات الأمن السيبراني وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات لضمان أعلى مستويات الاعتمادية والاستقرار في الخدمات المقدمة للمؤسسات المصرفية.

وأضاف أن ICT Misr تواصل تنفيذ خطة توسعية طموحة تشمل قطاعات جديدة مثل البترول والطاقة إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية، موضحًا أن الشركة تستهدف مضاعفة أعمالها سنويًا والتوسع بخطى ثابتة في الأسواق العربية والأفريقية عبر شراكات استراتيجية وحلول تكنولوجية متكاملة.

واختتم محمد المفتي تصريحه بالتأكيد على أن الشركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT لهذا العام تمثل انعكاسًا عمليًا لريادتها في دعم البنوك والمؤسسات المالية بحلول رقمية ذكية وشاملة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى عرض أحدث تطبيقاتها في مجالات البنية التحتية وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية (FinTech).