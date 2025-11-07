قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرط في العودة للأضواء.. صالح جمعة يواصل إهدار الفرص داخل وخارج الملعب

صالح جمعة
صالح جمعة
رباب الهواري

يبدو أن مسلسل إهدار الفرص لا يزال مستمرًا في حياة اللاعب صالح جمعة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. فبعد أن كان يُنتظر عودته بقوة إلى الأضواء من خلال تجربة إعلامية جديدة، فاجأ الجميع باعتذار رسمي عن المشاركة في البرنامج الذي كان مقررًا ظهوره فيه عبر قناة أبوظبي الرياضية .

اعتذار مفاجئ بسبب “ظروف شخصية”

أرسل صالح جمعة رسالة اعتذار إلى إدارة القناة قال فيها:

“أكتب إليكم لإبلاغكم بالاعتذار، نظرًا لظروف شخصية طارئة تتعلق بالسفر. أتمنى بشدة خوض هذه التجربة القيمة مع قناة بمثل هذا الحجم والمكانة. أعتذر بصدق عن أي إزعاج قد يسببه ذلك، وأقدر تفهمكم.”

هذا الاعتذار جاء في وقت كانت فيه الترتيبات قائمة لانطلاق البرنامج الجديد الذي كان من المفترض أن يشهد أول ظهور إعلامي رسمي لصالح جمعة بعد فترة طويلة من الغياب.
 

فرصة جديدة تضيع
 

كان كثيرون يرون في هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة للاعب الموهوب الذي لم يحالفه الحظ في مسيرته الكروية رغم موهبته الكبيرة. لكن اعتذاره الأخير أعاد إلى الأذهان نفس السيناريوهات القديمة التي تكررت في مسيرته الكروية، حين كان يبتعد عن الملاعب في أوقات الحسم لأسباب شخصية أو سلوكية.
 

صالح جمعة ما زال يملك فرصة للعودة، لكن يبدو أن مشكلته لا تكمن في الإمكانيات، بل في الالتزام والاستمرارية. وبين اعتذار اليوم وذكريات الأمس، يبقى السؤال: هل يتعلم صالح من دروسه أم يستمر في إهدار الفرص.


 

صالح جمعة الاهلي اخبار الرياضة السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

الاثار

آثار القاهرة تواصل موسمها الثقافي بندوة حول تاريخ العلوم في مصر

غرفة

تفاصيل انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات

رجل الأعمال السعودى

رجل أعمال سعودي: السيسي يشعل نهضة عمرانية جعلت مصر مركزا إقليميا للاستثمار العقاري

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد