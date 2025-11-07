فرط في العودة للأضواء.. صالح جمعة يواصل إهدار الفرص داخل وخارج الملعب

يبدو أن مسلسل إهدار الفرص لا يزال مستمرًا في حياة اللاعب صالح جمعة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. فبعد أن كان يُنتظر عودته بقوة إلى الأضواء من خلال تجربة إعلامية جديدة، فاجأ الجميع باعتذار رسمي عن المشاركة في البرنامج الذي كان مقررًا ظهوره فيه عبر قناة أبوظبي الرياضية .

اعتذار مفاجئ بسبب “ظروف شخصية”

أرسل صالح جمعة رسالة اعتذار إلى إدارة القناة قال فيها:

“أكتب إليكم لإبلاغكم بالاعتذار، نظرًا لظروف شخصية طارئة تتعلق بالسفر. أتمنى بشدة خوض هذه التجربة القيمة مع قناة بمثل هذا الحجم والمكانة. أعتذر بصدق عن أي إزعاج قد يسببه ذلك، وأقدر تفهمكم.”

هذا الاعتذار جاء في وقت كانت فيه الترتيبات قائمة لانطلاق البرنامج الجديد الذي كان من المفترض أن يشهد أول ظهور إعلامي رسمي لصالح جمعة بعد فترة طويلة من الغياب.



فرصة جديدة تضيع



كان كثيرون يرون في هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة للاعب الموهوب الذي لم يحالفه الحظ في مسيرته الكروية رغم موهبته الكبيرة. لكن اعتذاره الأخير أعاد إلى الأذهان نفس السيناريوهات القديمة التي تكررت في مسيرته الكروية، حين كان يبتعد عن الملاعب في أوقات الحسم لأسباب شخصية أو سلوكية.



صالح جمعة ما زال يملك فرصة للعودة، لكن يبدو أن مشكلته لا تكمن في الإمكانيات، بل في الالتزام والاستمرارية. وبين اعتذار اليوم وذكريات الأمس، يبقى السؤال: هل يتعلم صالح من دروسه أم يستمر في إهدار الفرص.



