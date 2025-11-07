قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ البحر الأحمر: لا تهاون في الانضباط الميداني ومتابعة المشروعات والخدمات

ابراهيم جادالله

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء المدن والأحياء، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، حيث شارك كلا من اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، اللواء أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا، اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، اللواء محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، اللواء محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة، اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، و اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ للمدن والمديريات .

أكد محافظ البحر الأحمر، في بداية الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا ميدانيًا جادًا ومنظمًا، يقوم على المتابعة اليومية والانضباط الكامل في الأداء، مشددًا على أن هدف الدولة هو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين في كل مدينة وحي.

وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الاهتمام بملفات النظافة العامة، التقنين، التصالح، والمرور اليومي صباحًا ومساءً لإزالة التعديات والإشغالات، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وأعضاء المجالس النيابية لمتابعة احتياجات الشارع أولًا بأول.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وتقسيم المدن إلى قطاعات محددة، على أن يتم تخصيص مهندسين ومشرفين لكل قطاع لمتابعة النظافة ومنع التعديات والإشغالات، وتقديم تقرير يومي مفصل لسيادته عن الموقف الميداني بكل منطقة.

كما أصدر اللواء عمرو حنفى توجيهات واضحة بـ منع سير التروسيكلات وعربات الكارو داخل شوارع المدن حفاظًا على المظهر الحضاري، ومنع المواقف العشوائية، مع مراجعة جميع الإنشاءات الجديدة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التراخيص.

وأكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها في مختلف المدن، بما يحقق طفرة خدمية ملموسة للمواطنين، موجهًا في الوقت ذاته بالاهتمام بملف الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما شدد على منع استغلال الأرصفة العامة من قِبل الباعة الجائلين، وفرض الانضباط في الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع تكثيف الرقابة على الأسعار لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة تؤثر على المواطنين.

ووجّه اللواء عمرو حنفي بسرعة إصلاح أعمدة الإنارة المعطلة في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ قانون المحال العامة بكل دقة، حفاظًا على النظام العام والانضباط داخل المدن.

كما أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة توفير كل اللوجستيات المطلوبة لعملية الانتخابات القادمة دون أي شكل من أشكال الانحياز لأي مرشح، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على مسافة واحدة من الجميع.

واختتم اللواء عمرو حنفي الاجتماع بالتأكيد على أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء المدن والأحياء لمتابعة نتائج التنفيذ ميدانيًا، مشددًا على أن مرحلة جديدة من الانضباط والمحاسبة الدقيقة قد بدأت، ولن يُسمح بأي تقصير أو تراخٍ في خدمة المواطن أو في الحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

