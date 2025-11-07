قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: إزالة 33 تعديا واسترداد 1885مترا و88 فدانا أراضٍ زراعية

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد 1885 متر مربع من المباني المخالفة و88 فدان و14 قيراط و12 سهم من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب وردع المخالفين.

 تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أراضي الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة استهدفت مراكز صدفا، البداري، ساحل سليم، منفلوط، الغنايم، الفتح، القوصية، إضافة إلى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة أراضي الدولة من واضعي اليد.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأراضي تابعة لشركة الريف المصري بمركز القوصية، و4 حالات تعدي على أراضي أملاك الري ومتغيرات مكانية بمركز البداري، إضافة إلى 4 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي الإصلاح الزراعي، وحالتين بمركز الفتح لمتغيرات مكانية، فضلًا عن حالة واحدة بكل من مراكز صدفا ومنفلوط والغنايم، وكذلك بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن تنفيذ الإزالات تم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبإشراف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ الفعلي بكل دقة وحزم.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء، من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

