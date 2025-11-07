قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لاكتشاف عاداتك الموسيقية.. سبوتيفاي تطلق ميزة جديدة

سبوتيفاي
سبوتيفاي
شيماء عبد المنعم

تواصل منصة سبوتيفاي، تحسين تجربة المستخدمين من خلال إضافة ميزة جديدة تتيح لهم تتبع عادات الاستماع بشكل أسبوعي. 

ومنذ إطلاقها، كانت سبوتيفاي نادرا ما تقدم للمستخدمين معلومات مفصلة حول ما يستمعون إليه، ففي الماضي، كان المستخدمون مضطرين إلى ربط حساباتهم بخدمات مثل Last.fm لتتبع موسيقاهم أو الانتظار حتى نهاية العام للاطلاع على تقرير Wrapped الشخصي لمعرفة الأغاني والفنانين الأكثر استماعا لديهم.

سبوتيفاي تكشف عن ميزة "إحصائيات الاستماع الأسبوعية" لمستخدميها

لكن الآن، مع الميزة الجديدة "إحصائيات الاستماع"، سيكون بإمكان مستخدمي سبوتيفاي الوصول إلى أرقام أسبوعية تتعلق بعاداتهم في الاستماع.

ماذا تقدم الميزة الجديدة؟

ستعرض الإحصائيات للمستخدمين أفضل الفنانين والأغاني التي استمعوا إليها خلال الأسبوع، كما ستسمح لهم بمشاركة هذه الأرقام مع الآخرين عبر إنستجرام أو واتساب، أو حتى مع الأصدقاء مباشرة داخل تطبيق سبوتيفاي باستخدام ميزة الرسائل الجديدة. 

بالإضافة إلى ذلك، قالت سبوتيفاي إن النقاط البارزة في الإحصائيات ستكون مرتبطة بلحظات خاصة مثل الوصول إلى معلم موسيقي، أو اكتشاف جديد، أو لحظات تفاعل مع الفنانين.

ميزة "إحصائيات الاستماع الأسبوعية" على سبوتيفاي

إمكانية إنشاء قوائم تشغيل جديدة

توفر صفحة الإحصائيات أيضا خيارا لإنشاء قائمة تشغيل استنادا إلى الأغاني التي تحبها بالفعل وما قد ترغب في الاستماع إليه في المستقبل بناء على عاداتك الاستماعية.

للاطلاع على إحصائياتك، كل ما عليك فعله هو النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم اختيار تبويب “إحصائيات الاستماع”، من هناك، يمكنك معرفة ما استمعت إليه خلال الأسبوع ومشاركة الإحصائيات مع الآخرين.

ستكون الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي سبوتيفاي من الفئة المجانية و المدفوعة في أكثر من 60 دولة.

وأضافت سبوتيفاي أنها ستواصل إصدار التقارير السنوية عبر Wrapped، الذي يترقبه المستخدمون بشغف كل عام للاطلاع على ملخصات موسيقية شاملة.

قد تتيح هذه الإحصائيات الأسبوعية للمستخدمين فهما أفضل لعاداتهم في الاستماع على مدار العام، لكن في المقابل قد تزيل عنصر المفاجأة عند اكتشاف بعض التفاصيل الشخصية في نهاية العام.

سبوتيفاي ميزة جديدة إحصائيات الاستماع الأسبوعية

