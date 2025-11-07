مات في الحال.. تاكسي يطيح بـ مسن في شارع 9 بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة أجرة في منطقة المقطم بعدما اصطدم بـ شخص أثناء عبوره الطريق مما نتج عنه وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري في شارع 9 بالمقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة أجرة بـ مسن في شارع 9 ووفاته في الحال وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.