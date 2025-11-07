شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية تحتفي بخريجات علوم الرياضة

نظمت شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية حفل تخرج كلية علوم الرياضة للبنات، لتقدّم لوحة إنسانية ملهمة تجمع بين الشغف، والفن، والرياضة في أبهى صورها، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة ، وذلك بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للشركة.

كان الحفل أكثر من مجرد مناسبة لتوزيع الشهادات كان احتفالًا بالشغف ذاته.

شغف الطالبات اللواتي لم يكتفين بتعلّم المهارة، بل صنعن منها فنًا ينبض بالحركة والإصرار، وشغف المنظمين الذين حولوا كل تفصيلة في الحفل إلى تجربة راقية تُجسّد رؤية جامعة حلوان في تقديم تعليم متكامل، يوازن بين العقل والجسد، والعلم والإبداع.

تألقت عروض الخريجات بخطواتٍ تعكس سنوات من المثابرة والتحدي، بينما أضافت لمسات التنظيم الدقيق الذي أشرفت عليه الشركة روحًا فنية جعلت الحفل لوحة مكتملة الأركان فيها النظام جمال، والحركة فن، والنجاح ثمرة شغف لا ينطفئ.

واختُتم اليوم وسط تصفيقٍ طويل ودموع فرح، ليبقى الحفل شاهدًا على أن الشغف هو اللغة التي يفهمها الجميع… لغة النجاح والتميز في جامعة حلوان.