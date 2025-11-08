قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
حوادث

اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى

ايمن رياض

تسدل محكمة جنايات المنيا غدا السبت، الستار على واقعة قرية دلجا بمركز ديرمواس ، للنطق بالحكم فى جريمة قتل الأب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، والتى وضعت لهم السم فى الخبز للتخلص من الأبناء، بعد أن إحالت المحكمة، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر، وعمرو ناصيف طاحون، وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة، وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد،أوراق المتهمه "ه.ا"، 26 سنه بقتل الأطفال إلى فضيلة المفتي.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد عقدت جلسات محاكمة المتهمه بقتل زوجها وأطفاله السته بقرية دلجا بمركز ديرمواس للمرافعة، وتم مناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة من عدمه، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين ومرافعة النيابة العامة وتفريغ الكاميرات حسب طلب الدفاع.

وجاء نص القرار هيئة المحكمه أنه بعد الاطلاع علي المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة هاجر أن 26 سنه وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بالجلسة  قررت المحكمه التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة، وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة " الكلوروفينيا بير" ومدي تأثيرها علي الإنسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعه من النيابه العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة، هاجر. ا. ع ، الشهيرة بـ"نعمة" البالغة من العمر 26 عامًا والمحبوسة على ذمة القضية، متهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة في الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما وجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دس الخبز المسموم لها ولأطفالها في الخبز.

