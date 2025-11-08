قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الترقب الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، وأعاد من جديد اهتمام المواطنين والمستثمرين بالذهب باعتباره وسيلة ادخارية واستثمارية آمنة لحماية الأموال من تقلبات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6105 جنيهات للبيع و6070 جنيها للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 5595 جنيها للبيع و5565 جنيها للشراء.

أما عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية فقد بلغ 5340 جنيها للبيع و5310 جنيهات للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4575 جنيها للبيع و4550 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3560 جنيها للبيع و3540 جنيها للشراء، ووصل عيار 12 إلى 3050 جنيها للبيع و3035 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية نحو 189820 جنيها للبيع و188755 جنيها للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا 3977.15 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42720 جنيها للبيع و42480 جنيها للشراء.

أسعار الذهب الآن

ويرجع الخبراء أسباب التغير في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، من أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق الدولية باعتبارها المؤشر الرئيسي لتحديد الأسعار داخل السوق، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع قيمة المعدن النفيس.

كما تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وخاصة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات السوق، إذ يؤدي رفع الفائدة عادة إلى تقليل الإقبال على الذهب لصالح الأصول ذات العائد الثابت، في حين يعزز خفضها الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وقت الأزمات.

وتؤثر أيضا معدلات التضخم العالمية ومستوى الطلب العالمي على الذهب في مسار الأسعار، حيث يرى محللو أسواق المال أن السياسة النقدية العالمية تظل من أبرز المحركات المؤثرة في تحديد الاتجاه العام للسوق، إذ إن أي تغيير في قرارات البنوك المركزية ينعكس بشكل فوري على أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية فقد بلغ 5340 جنيها للبيع و5310 جنيهات للشراء، ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق نظرا لتوازنه بين الجودة والسعر، بينما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لارتفاع نقائه وقيمته السوقية، في حين يجذب عيار 18 فئة الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأخرى.

ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تحركات متباينة في ظل استمرار تغيرات السياسات النقدية العالمية وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أن الأزمات الاقتصادية والإقليمية المتلاحقة ستبقي الذهب الخيار الاستراتيجي الأول لحماية المدخرات ومواجهة التضخم، مؤكدين أن المعدن الأصفر سيظل الملاذ الآمن الأبرز لحفظ الثروات واستقرار القيمة الحقيقية للأموال في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم سوق الذهب سعر الذهب الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الان

