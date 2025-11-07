المؤتمر: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات النواب 2025 تعكس وعياً وطنياً

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بٕ انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل دلالة واضحة على قوة الوعي الوطني، وحرصهم على الإسهام في مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وأشارت إيمان سالم، إلى أن مشاهد مشاركة المصريين في الخارج حملت رسائل مهمة للعالم، تؤكد عمق ارتباطهم بوطنهم وثقتهم في مسار الدولة، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس إدراكًا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي، ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية داخل مؤسسات صنع القرار.

وأضافت أن ممارسة الحق الانتخابي تعبير صريح عن حرص المواطنين على اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، بما يضمن أن تكون أصواتهم وشواغلهم حاضرة في مناقشة القوانين والملفات الحيوية، وفي مقدمتها قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أمينة الاتصال السياسي أن المشاركة في العملية الانتخابية تسهم في تعزيز مسار الإصلاح وترسيخ دعائم الدولة الحديثة، لافتة إلى أن الدولة وفرت بيئة تنظيمية جادة لإدارة الاستحقاق بكفاءة وشفافية.

وأشادت إيمان سالم بالجهود الوطنية التي تسهم في رفع الوعي بأهمية المشاركة، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في الداخل والخارج يعبر عن ثقة واسعة في قدرة الدولة على استكمال مسار البناء، ويعزز من دور البرلمان المقبل في دفع عجلة التنمية واستكمال أولويات الجمهورية الجديدة.