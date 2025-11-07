بيومها الأول.. كيف يرى النواب مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات البرلمان

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشهد الوطني المشرف الذي قدمه المصريون بالخارج خلال اليوم الأول من تصويت انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدين أن الإقبال الكبير أمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم يجسد وعي المصريين وانتماءهم العميق لوطنهم، ورسالة دعم قوية للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

أسامة مدكور: المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في المسؤولية الوطنية

قال النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تمثل رسالة وعي وولاء، تعكس مدى حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمساهمة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكد مدكور، في بيان له، أن المصريين بالخارج أثبتوا أن الانتماء للوطن لا تحدّه المسافات، وأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة ويقفون خلفها بثقة وإصرار على دعم مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

ودعا مدكور جموع المصريين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا مع انطلاق التصويت بالداخل، قائلاً: "كما أثبت المصريون بالخارج وعيهم وحرصهم على المشاركة، فإننا نثق أن المصريين في الداخل سيضربون المثل في الوطنية والمشاركة الإيجابية."

نادر نسيم: أبناء الجاليات بالخارج سطروا ملحمة وطنية

من جانبه، وصف النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، مشاركة المصريين بالخارج بأنها ملحمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن مشاهد الطوابير الممتدة أمام السفارات في السعودية والإمارات وأوروبا عكست الوعي المتجذر والانتماء الراسخ لدى أبناء الوطن في الخارج.

وقال نسيم إن ما جرى هو عرس انتخابي ديمقراطي يؤكد أن المصريين بالخارج على قدر المسؤولية، حريصون على المشاركة الإيجابية وصون حقهم الدستوري، مثمنًا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في تنظيم العملية الانتخابية بكل كفاءة وشفافية.

وأضاف أن المشاركة القوية للمصريين بالخارج تمثل استفتاءً جديدًا على الثقة في الدولة المصرية، ودليلًا على أن مسيرة الإصلاح والبناء التي بدأتها القيادة السياسية تجد صداها في قلوب المصريين في الداخل والخارج.

حسين خضير: المشهد يعكس وعي المصريين ودفاعهم عن وطنهم

أما النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فأكد أن الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع يعكس وعيًا وطنيًا رفيعًا، مشيرًا إلى أن الطوابير الممتدة أمام السفارات المصرية في الرياض وجدة ودبي تؤكد أن المصريين بالخارج سفراء حقيقيون للوطن، يدركون أهمية المشاركة في صنع القرار ودعم مؤسسات الدولة.

وأضاف خضير أن ما شهده اليوم الأول من تنظيم وانضباط يمثل صورة حضارية للديمقراطية المصرية، ويؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ المشاركة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن إدارة العملية الانتخابية في الخارج جاءت على أعلى مستوى من التنظيم والدقة، بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا المشهد الديمقراطي المضيء يبعث برسالة إلى العالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم دفاعًا عن مستقبلها واستقرارها.

دعم متواصل واستحقاق وطني

وأكد النواب في ختام تصريحاتهم أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس التلاحم الوطني بين الدولة وشعبها، وتؤكد أن المواطن المصري في أي مكان بالعالم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، يشارك في رسم مستقبل بلاده بإرادته الحرة، داعين إلى استمرار هذا الزخم الوطني خلال تصويت الداخل لاستكمال المشهد الديمقراطي المصري المشرف.