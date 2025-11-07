في حضن الأم .. صوت الوطن يعلو وقصة حب مصر تُروى بانتخابات النواب بالخارج

واحد من أبرز المشاهد التي أسرت القلوب أمام السفارة المصرية في روما، هو الأم المصرية التي تصطحب رضيعها في صفوف الناخبين لتؤدي واجبها الدستوري وتشارك في العملية الديمقراطية.

ما الذي يدفع هذه الأم في الغربة لتحمل رضيعها، رغم صغر سنه، لتكون جزءًا من مشهد المشاركة الوطنية؟ الإجابة بسيطة: حب الوطن والوعي الوطني العميق.



وفي لحظة استثنائية، وكأنها ترضع طفلها اللبن والدرس الأول في حب الوطن، تقدم هذه الأم لكل المصريين درسًا في معنى المشاركة السياسية وأهمية أداء الواجب الوطني.

إنها الأم المصرية الملهمة، التي تواصل تعليمنا أعلى دروس الانتماء وحب الوطن، وتثبت أن المرأة المصرية تظل مثالًا أعلى في الوعي الوطني، جيلاً بعد جيل، مضاءة بروح الوفاء والانتماء لمصر.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.