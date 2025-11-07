قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

في حضن الأم .. صوت الوطن يعلو وقصة حب مصر تُروى بانتخابات النواب بالخارج

انتخابات النواب
انتخابات النواب
عبد الرحمن سرحان

واحد من أبرز المشاهد التي أسرت القلوب أمام السفارة المصرية في روما، هو الأم المصرية التي تصطحب رضيعها في صفوف الناخبين لتؤدي واجبها الدستوري وتشارك في العملية الديمقراطية.

ما الذي يدفع هذه الأم في الغربة لتحمل رضيعها، رغم صغر سنه، لتكون جزءًا من مشهد المشاركة الوطنية؟ الإجابة بسيطة: حب الوطن والوعي الوطني العميق.


وفي لحظة استثنائية، وكأنها ترضع طفلها اللبن والدرس الأول في حب الوطن، تقدم هذه الأم لكل المصريين درسًا في معنى المشاركة السياسية وأهمية أداء الواجب الوطني.

إنها الأم المصرية الملهمة، التي تواصل تعليمنا أعلى دروس الانتماء وحب الوطن، وتثبت أن المرأة المصرية تظل مثالًا أعلى في الوعي الوطني، جيلاً بعد جيل، مضاءة بروح الوفاء والانتماء لمصر.
وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.
ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

انتخابات انتخابات مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان النواب

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محكمة

خلافات على الميراث.. قرار عاجل بشأن عامل تعدى على والدته وشقيقته بالشرقية

سيارة نقل قادها طفل بالمعادى

التحفظ على سيارة نقل قادها طفل بالمعادى

تحرش

معملتش حاجة .. أمن القاهرة يضبط أجنبيا تحرش بـ فتاة على كورنيش النيل

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

