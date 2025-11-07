قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
محافظات

محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعاً لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمراجعة جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، ووجه جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المواطنين.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم خلال فترة الانتخابات، وتهيئة بيئة آمنة  تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة.

ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمرافق  برفع درجة الاستعداد القصوى وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة، مع أهمية المرور الميداني على جميع المقار للتأكد من جاهزيتها التامة.

كما وجه غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة التصويت، لضمان انسيابية الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المشاركة في التنظيم.

وشدد على مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكيد من جاهزية جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية من حيث النظافة والإنارة وصلاحية المرافق، مع تجهيز سيارات لنقل ذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، ووجّه مديرية الأوقاف بعمل توعية للمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة والتأمين داخل وحول المقار الانتخابية، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس لضمان استقرار الأوضاع البيئية، كما شدد على جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الإسكندرية ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.

