مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت التعرف على جثة الرهينة التي تسلمتها دولة الاحتلال من حركة حماس، وتعود إلى ليور ردايف.

تسليم الرهائن الإسرائيليين

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عملية التعرف على هوية الجثة في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي اكتملت، حيث سلم جيش الاحتلال رسالة إلى عائلة الرهينة المفقود ليور ردايف، الذي سقط في مستوطنة نير إسحاق صباح 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن حركة الجهاد الإسلامي جلبت جثة ردايف إلى غزة، وكان يبلغ من العمر 61 عامًا وقت وفاته.

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الجمعة العثور على الجثة في منطقة خان يونس، فيما أكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن نقل جميع الرهائن القتلى واجه "صعوبات وتعقيدات كبيرة".

ويتبقى خمسة جثث لرهائن إسرائيليين في غزة، وهم: درور أور، ران غويلي، ماني غودارد، سونتيسك رينتالك، وهدار غولدين.