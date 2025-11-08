تراجع ملحوظ.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

انخفض سعر كرتونة البيض فى البورصة والأسواق ، مع التوقعات باستمرار هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة إلى الأسواق .

ويقدم موقع "صدى البلد " أسعار البيض اليوم السبت 8 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق

أسعار البيض اليوم



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



انخفاض أسعار البيض

ومن جانبه ، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا، متوقعًا أن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "المنوفي" في تصريحات له اليوم، أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج وعدم تكرار موجات الارتفاع السابقة.

ودعا رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المواطنين إلى الشراء وفق احتياجاتهم الطبيعية وعدم التكدس أو التخزين المبالغ فيه، خاصة مع توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

واختتم "المنوفي" تصريحه بالتأكيد على أن هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومنها البيض، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الأسواق المصرية وتحسن المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بمواصلة الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.