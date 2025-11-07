على سبيل المزاح.. رئيس الوزراء المجري يطلب من ترامب السماح لـ كارولين ليفيت بالعمل لديه

أثارت ملاحظة طريفة أدلى بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اهتمام وسائل الإعلام، حيث طلب أوربان، على سبيل الدعابة، السماح له بتوظيف المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وجاء طلب أوربان عقب مشاهدته رد فعل ترامب القوي على استجواب الصحفيين الذين وجهوا له انتقادات.

وأوضح النص المرفق بالمقطع أن أوربان طلب مازحًا من الرئيس الأمريكي السابق السماح للمتحدثة الشابة كارولين ليفيت بالعمل لديه، معبرًا على ما يبدو عن إعجابه بأسلوبها الحازم في التعامل مع وسائل الإعلام.

في ضوء الإدانة التي أطلقتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، لعشرات الملايين من الأمريكيين، طالب ديمقراطيون في الكونجرس بضرورة رحيلها بقول الأعضاء إنها "يجب أن تستقيل".

ودأب دونالد ترامب، على إدانة من يختلفون معه منذ فترة ، إلا أن خطابه عن الديمقراطيين اتخذ منحىً هستيريًا مؤخرًا وهو ما أيدته المتحدثة المفضلة لديه.

وفي وقت سابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز: “إن الدائرة الانتخابية الرئيسية للحزب الديمقراطي تتكون من إرهابيين موالين لحماس والمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين”.

كما تصدرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، «الترند» بسبب ردها غير المتوقع على سؤال لمراسل موقع «هاف بوست» الأمريكي عبر أحد تطبيقات المحادثة للبيت الأبيض، عن سبب اختيار العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بين رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأجابت «ليفيت» عن هذا السؤال، قائلة: «أمك هي من اختارت بودابست».. وعندما سألها المراسل إن كانت تعتبر أن ردها ساخر، هاجمت ليفيت الموقع الإخباري قائلة: «من المضحك بالنسبة لي أنك تعتبر نفسك صحفيا.. أنت يساري متطرف لا يأخذ أحد موقعك على محمل الجد، حتى زملاؤكِ في وسائل الإعلام، توقف عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليَّ».

