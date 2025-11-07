قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي
أخصائية تفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: اللجنة أثبتت أثرية القنينة | خاص
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
أخبار العالم

على سبيل المزاح.. رئيس الوزراء المجري يطلب من ترامب السماح لـ كارولين ليفيت بالعمل لديه

فرناس حفظي

أثارت ملاحظة طريفة أدلى بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اهتمام وسائل الإعلام، حيث طلب أوربان، على سبيل الدعابة، السماح له بتوظيف المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وجاء طلب أوربان عقب مشاهدته رد فعل ترامب القوي على استجواب الصحفيين الذين وجهوا له انتقادات.

وأوضح النص المرفق بالمقطع أن أوربان طلب مازحًا من الرئيس الأمريكي السابق السماح للمتحدثة الشابة كارولين ليفيت بالعمل لديه، معبرًا على ما يبدو عن إعجابه بأسلوبها الحازم في التعامل مع وسائل الإعلام.

في ضوء الإدانة التي أطلقتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، لعشرات الملايين من الأمريكيين، طالب ديمقراطيون في الكونجرس بضرورة رحيلها بقول الأعضاء إنها "يجب أن تستقيل".

ودأب دونالد ترامب، على إدانة من يختلفون معه منذ فترة ، إلا أن خطابه عن الديمقراطيين اتخذ منحىً هستيريًا مؤخرًا وهو ما أيدته المتحدثة المفضلة لديه.

وفي وقت سابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز: “إن الدائرة الانتخابية الرئيسية للحزب الديمقراطي تتكون من إرهابيين موالين لحماس والمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين”.

كما تصدرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، «الترند» بسبب ردها غير المتوقع على سؤال لمراسل موقع «هاف بوست» الأمريكي عبر أحد تطبيقات المحادثة للبيت الأبيض، عن سبب اختيار العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بين رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأجابت «ليفيت» عن هذا السؤال، قائلة: «أمك هي من اختارت بودابست».. وعندما سألها المراسل إن كانت تعتبر أن ردها ساخر، هاجمت ليفيت الموقع الإخباري قائلة: «من المضحك بالنسبة لي أنك تعتبر نفسك صحفيا.. أنت يساري متطرف لا يأخذ أحد موقعك على محمل الجد، حتى زملاؤكِ في وسائل الإعلام، توقف عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليَّ».

