قاضي أمريكي: إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون غير قانوني



نقلت وكالة رويترز عن قاض أمريكي القول أن أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون غير قانونية.

وكان القضاء الأمريكي أوقف مجددا، وإلى أجل غير مسمى، نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند في غرب الولايات المتحدة، ما يُمثّل انتكاسة للرئيس دونالد ترامب في مواجهته مع المدن والولايات المحسوبة على الحزب الديمقراطي.

وأما في ما يتعلق بالطلب المعجّل الذي تقدّم به ترامب في 17 أكتوبر إلى المحكمة العليا لإجازة نشر الحرس الوطني في شيكاغو، فقد أمرت هذه الهيئة القضائية التي يشكّل المحافظون غالبية أعضائها كلا الجانبين بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 نوفمبر.

فيما يرى كثير من المعلقين القانونيين في هذا القرار والمهلة الجديدة ضربة أخرى للسلطة التنفيذية، حيث سبق لمحكمة استئناف فدرالية أن أجازت في 20 أكتوبر نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في بورتلاند، لمواجهة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، أداة ترامب الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.