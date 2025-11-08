قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحكمة العليا الأمريكية تمنع دفع مبالغ برنامج المساعدات الغذائية
مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص
سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية في غزة
مصدر مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
قاضي أمريكي: إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون غير قانوني
من بينها قسيمة الزواج.. مستندات تحصل عليها من ماكينة الأحوال المدنية
خالد الغندور: أتمنى يكون لدى الزمالك لاعبين مثل بن شرقي وتريزيجيه
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر بدعة؟.. الإفتاء: جائزة بشرط
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
الأرصاد: البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية.. وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات
على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته
فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد
المحكمة العليا الأمريكية تمنع دفع مبالغ برنامج المساعدات الغذائية

محمود نوفل

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يمنع بشكل مؤقت دفع مبالغ برنامج المساعدات الغذائية كاملة.

وكانت  صحيفة واشنطن بوست في وقت لاحق من اليوم ؛ قد قالت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من المحكمة العليا تعليق أمر يلزمها بصرف مزايا برنامج المساعدة الغذائية.

ومنذ قليل ؛ كانت محكمة الاستئناف الأمريكية قررت رفض تعليق أمر قاضي يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل كامل لمساعدات برنامج الغذاء.

وفي سياق أخر ؛ أحيت محكمة استئناف فيدرالية اليوم  محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء إدانته بدفع مبلغ مالي مقابل الصمت، حيث أمرت محكمة أدنى درجة بإعادة النظر في قرارها إبقاء القضية في محكمة الولاية بدلا من إحالتها إلى محكمة فيدرالية.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية بأن قاضي المحكمة الإقليمية الأمريكية ألفين هيلرشتاين أخطأ بعدم النظر في “قضايا مهمة ذات صلة” بطلب ترامب إحالة قضية نيويورك إلى محكمة فيدرالية، حيث يمكنه طلب رفضها لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية.

لكن قضاة محكمة الاستئناف قالوا إنهم ليس لديهم أي رأي بشأن الطريقة التي يجب أن يصدر بها هيلرشتاين حكمه.

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

