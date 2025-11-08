المحكمة العليا الأمريكية تمنع دفع مبالغ برنامج المساعدات الغذائية

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يمنع بشكل مؤقت دفع مبالغ برنامج المساعدات الغذائية كاملة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست في وقت لاحق من اليوم ؛ قد قالت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من المحكمة العليا تعليق أمر يلزمها بصرف مزايا برنامج المساعدة الغذائية.

ومنذ قليل ؛ كانت محكمة الاستئناف الأمريكية قررت رفض تعليق أمر قاضي يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل كامل لمساعدات برنامج الغذاء.

وفي سياق أخر ؛ أحيت محكمة استئناف فيدرالية اليوم محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء إدانته بدفع مبلغ مالي مقابل الصمت، حيث أمرت محكمة أدنى درجة بإعادة النظر في قرارها إبقاء القضية في محكمة الولاية بدلا من إحالتها إلى محكمة فيدرالية.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية بأن قاضي المحكمة الإقليمية الأمريكية ألفين هيلرشتاين أخطأ بعدم النظر في “قضايا مهمة ذات صلة” بطلب ترامب إحالة قضية نيويورك إلى محكمة فيدرالية، حيث يمكنه طلب رفضها لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية.

لكن قضاة محكمة الاستئناف قالوا إنهم ليس لديهم أي رأي بشأن الطريقة التي يجب أن يصدر بها هيلرشتاين حكمه.