لليوم الثاني على التوالي.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت في انتخابات النواب

يواصل المصريون بالخارج التصويت، في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لمرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُعد واحدة من أكبر الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها البلاد.

وتُجرى الانتخابات على مرحلتين يتنافس فيهما 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

وأشاد عدد من النواب بالمشهد الوطني المشرف الذي قدمه المصريون بالخارج خلال اليوم الأول من تصويت انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدين أن الإقبال الكبير أمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم يجسد وعي المصريين وانتماءهم العميق لوطنهم، ورسالة دعم قوية للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأكدوا أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تمثل رسالة وعي وولاء، تعكس مدى حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، والمساهمة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكدوا أن المصريين بالخارج أثبتوا أن الانتماء للوطن لا تحدّه المسافات، وأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة ويقفون خلفها بثقة وإصرار على دعم مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

ودعا مدكور جموع المصريين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا مع انطلاق التصويت بالداخل، قائلاً: "كما أثبت المصريون بالخارج وعيهم وحرصهم على المشاركة، فإننا نثق أن المصريين في الداخل سيضربون المثل في الوطنية والمشاركة الإيجابية."