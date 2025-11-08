ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب؟.. علي جمعة يوصي بـ10 أذكار

لعل الاستفهام عن ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب ؟، يعد من أهم وأكثر ما يبحث عنه الناس، حيث نعيش جميعًا في الدنيا وهي دار بلاء وابتلاء وهموم ومصائب، ولا سبيل للنجاة فيها سوى اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به ، وعن الوسيلة فهي تكمن في إجابة سؤال ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب ؟.
ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم - أنهم بلغوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العلم والوصايا النبوية الشريفة، ومن بينها تلك الوصفة التي تجعل القلب لا يصدأ والتي ينبغي اغتنامها حتى لا يصيبك هم ولا كرب ولا يبقى عليك ذنب.
وأوضح «جمعة» في رده على مسألة ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب ؟، أنه قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه : : إن أردتَ ألا يَصدأ لك قلبٌ، ولا يلحقَكَ همٌّ ولا كربٌ، ولا يبقى عليك ذنبٌ فأكثر من الباقيات الصالحات -(سبحان الله- الحمد لله- لا إله إلا الله - الله أكبر - لا حول ولا قوة إلا بالله)-.
وأضاف أن العشر المنجيات هي ما عُرِف باسم الباقيات الصالحات وخمس أخرى إضافية، منوهًا بأن الباقيات الصالحات هي: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جاء البعض واستكمل هذه الخمسة بخمس كلمات أخرى وأطلق عليها جميعا العشر المنجيات».
وأفاد بأن الخمس الإضافية هي: أستغفر الله، ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله. وهذه الكلمات العشر هي بالفعل منجيات للفرد وللمجتمع عبر العصور، وقد لجأ إليها المسلمون في أزماتهم فعبروا بقوتها الأزمات، ونجحوا بمنهجها التربوي في استكمال حضارتهم وبناء أمتهم.
واستشهد بما أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (10684)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/17)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4027) باختلاف يسير، وحدثه الألباني، في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3214.
ودلل بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النارِ ؛ قولوا : سبحانَ اللهِ ، و الحمدُ للهِ ، ولَا إلهَ إلَّا اللهِ ، واللهُ أكبرُ ، فإِنَّهنَّ يأتينَ يومَ القيامةِ مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ».
ونبه إلى أن ذِكْرُ اللهِ تَعالى مِن أفْضَلِ الأعْمالِ وأيْسَرِها، التي تُنَجِّي صاحِبَها من النارِ، وتَبْقى له ذُخْرًا وأَجْرًا يومَ القيامَةِ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصْحابِهِ: "خُذوا جُنَّتَكم"، أي: احْتَرِسوا وخُذوا وِقايَتَكُم، "من النارِ" وذلك بأنْ تَجْعَلوا بينكم وبين النارِ وِقايَةً>
وتابع: ثم فسَّر لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفيَّةَ الوِقايَةِ من النارِ؛ وذلك بقَوْلِ: "سُبحانَ اللهِ"، وهي تَعني تَنَزُّهَهُ عن كُلِّ ما لا يَلِيقُ بجَمالِ ذاتِ الله سُبحانَه وكَمالِ صِفاتِه، "والحَمْدُ لله"، أي: أُثْني عليه؛ فهو المُسْتَحِقُّ لإبْداءِ الثَّناءِ وإظْهارِ الشُّكرِ، "ولا إِلَهَ إلَّا اللهُ"، أي: لا إلَهَ حَقٌّ إلَّا اللهُ جَلَّ وعَلَا، وهو وحْدَهُ المُسْتحِقُّ أنْ يُفرَدَ بالعِبادَةِ والتألُّهِ.
واستطرد: "وَاللهُ أَكْبَرُ" إثْباتٌ للكِبرِياءِ والعَظَمَةِ للهِ تَعالى؛ "فإنَّهُنَّ"، أي: فإنَّ هذه الكَلِماتِ، "يَأْتينَ يومَ القِيامَةِ مُقدِّماتٍ" أي: يَتقدَّمْنَ صاحبَها يومَ القِيامةِ، "ومُعَقِّباتٍ"، أي: هُنَّ كلِماتٌ يَأْتي بعْضُها عقِبَ بعْضٍ، “ومُجَنِّباتٍ”.
وأردف: أي: هي التي تكونُ في المَيْمَنةِ والمَيْسَرةِ، فكأنَّهن جَيْشٌ من جِهَةِ قائِلِهِنَّ تَسْتُرْنَهُ عن النارِ، "وهُنَّ الباقياتُ الصَّالِحاتُ"، أي: باقياتٌ لصاحِبِها وصالحاتٌ لجَزيلِ ثَوابِها في المعادِ وحينَ الحاجَةِ، ويَحتمِلُ أنْ يُريدَ بها قوْلَهُ تَعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا} [مريم: 76]
أدعية لإبعاد شر الناس
وردت بعض الأدعية في السنة النبوية لتحصين النفس وإبعاد شر الناس، ومنها:
- (أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).
- (اللهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حُكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك اللهمَّ بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلته في كتابِك، أو علَّمته أحدًا مِن خلقِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبِي، ونورَ صدرِي، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي وغمِّي).
- (اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).
- (أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ).
- (اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ وَكلماتِكَ التَّامَّاتِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ اللَّهمَّ أنت تكشِفُ المغرمَ والمأثمَ اللَّهمَّ لا يُهزَمُ جندُكَ ولا يُخلَفُ وعدُكَ ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سبحانَكَ وبحمدِكَ).
أدعية لإبعاد شر الناس عن النفس
يحصن المسلم نفسه من شر الناس بعدة أمور، ومنها الدعاء بأحد الأدعية التالية:
- بسم الله خير الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، باسم الله افتتحت وبه ختمت وبه آمنت، باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحداً -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحداً، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم.
- اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي.
- اللهم أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري ويسر ناظري يا كافي.
- اللهم أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من البلايا وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
- اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ما أخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.
- يا لطيف قد حرت في أمري فتدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع أموري وما أعانيه، استعنت بك في كشف كل غمة، فيسر لي بلطفك كل عسير إن تيسير العسير عليك يسير، اللهم واجعل لي سوراً من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتدي علي.
- اللهم اقهر من أرادني بسوء أو عدواً ظلمني وأعطني من كرمك ما أسر به في كربة الدنيا والآخرة، واحمني عن أعين من يريدني بحسد وكيد وسحر وشر، ومسكني بالحبل المتين واكفني العابثين والحاسدين والماكرين.
- يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك من كل بلاء، مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر، وأنت أعظم من كل عظيم بك استترت يا الله. اللهم أعذني من سوء الرغبة والهلع، وصور لي في قلبي ما ادخرت لي عندك وما أعددت لخصمي وأنت على كل شيء قدير.
- اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق، ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي، واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم، واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظاً مجاراً، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم.
- أشهد أن كل معبود دون عرشك باطل غير وجهك الكريم، قد ترى ما أنا فيه ففرج عني يا رب، وادرأ عني شر الناس ورد مكرهم عني.
- اللهم يا كاشف الغم والهموم ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئاً فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه أحاطت بعبدك الضعيف الذنوب والمعاصي، الرحمة والعناية لن أجدها من غيرك فأمدني بها.
- اللهم اطفِ نار من شب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصين، واسترني بسترك الواقي، اللهم من عادني فعاده ومن كادني فكده ومن بغي علي فخذه ومن نصب لي فخذه بهلكه وأهلكه.
- اللهم من أرادني بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، اللهم إرمِ نحره في كيده وكيده في نحره حتى يذبح نفسه بيديه، اعتصمت بك.
- يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة. اللهم رب السموات والأرض كن لي جاراً من شر خلقك كلهم أجمعين أن يفرط علي أحد منهم، أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت.
- اللهم من عبدك الذليل إلى مولاه وسيده إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ضري وهمي وفرج عني يا فارج الكروب وساتر العيوب العافي عن كثرة الذنوب وهو علام الغيوب، الذي كشف الضر عن أيوب وجمع بين يوسف وأهله ورفع شأنه عليه.
- اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عني وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم.
- اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، اللهم أظهر لي الحق وأظهرني إلى جانب الحق، وانصرني على أهل الباطل ومن اتهمني في عرضي وديني وعقلي وكل أموري بالباطل بقولك الحق يا حق يا الله، أنت حسبي ووكيلي اللهم اجعلني ممن جعلت لهم قدم صدق لديك.
- يا وليّ نعمتي ويا صاحبي في وحدتي وعوني في كربتي، سخر لي أهلي ومن هم أقوى مني ودوني.
- اللهم اكفيني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى.
- اللهم إن كانت عظمت ذنوبي وآثامي وخطاياي وحالت بيني وبينك بقضاء حوائجي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم شأنك وأتوسل بك وأتوجه إليك أن تغفر لي وترحمني وتقضي حاجتي وتفرج عني كربتي وما أهمني بهلاك من أراد هلاكي، اللهم خذه أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد.
- اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
- الله أكبر الله أكبر من خلقه جميعاً، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الممسك السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر من أراد بي شراً وجنوده وأتباعه وأشياعه من الإنس والجن، إلهي كن لي جاراً من شرهم عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك باسمك الحسيب الكافي.
- بسم الله على نفسي وديني وجسدي ومالي وعقلي وروحي وأهلي ولدي وبيتي وعملي ورزقي وكل شيء أعطانيه ربي.
- بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي ولا أشرك به شيئاً، اللهم أسألك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم، اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت، وأحذر بك منهن وأقدم بين يديك.
- اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك، فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك أمني مما أخاف.
- اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجوا أحداً غيرك.
- اللهم اجعل من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجاً، اللهم إنك تعلم إني على إساءتي وظلمي وإسرافي في أمري، اللهم إنك تعلم أني لم أجعل لك ولداً ولا نداً ولا صاحبة ولا كفواً فإن تعذب فأنا عبدك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم.
- اللهم حصني بحصنك الحصين، وأعزني بعزك، وصلني بحبلك المتين، واكفني شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.
- اللهم من أراد بي شراً أو سعى ورائي أو كاد لي كيد، أسألك أن تطل عمره وفقره وعرضه للفتن واعمِ بصره وبصائرهم، واجعل مهلكه في نفس ما يكيد لي.
- اللهم انصرني على من ظلمني وخذ لي بثأري.
- إلهي أهرب إليك وأتوكل عليك، إلهي من أرادني في مكاني هذا أو في أي مكان أو في زماني هذا أو في أي وقت أو في جهتي هذه أو من جميع الجهات من بشر أو جن بسوء أو مكروه أو ضر من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى بيده أو لسانه أو ضميره فأحرج اللهم به صدره، وامحق أمره وتب يده، واكفني شره وأعجم لسانه وأحق به مكره، وادفع عني ضره، وأرعبه وزلزل أركانه وفرق أعوانه وأشغله بنفسه وأده بغيظه وأشغله عني، وفرق كلمته وبدد شمله وأقل عدده وشرد به ولا تدع له بيتاً يأويه ولا مالاً يكفيه ولا ساتراً يواري به، ولا من يدعو له وسخره لي واجعله عبرة، وارمه بسهمه الصائب ومزقه ولا ترفع له راية، واكفني شر من نصب لي كيده وبسط لي بالسوء يده واطمس بصره واختم على سمعه وبصره وقلبه وأشغله بظالم جبار يصده ويمنعه عني.