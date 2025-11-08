قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم السبت 8-11-2025

خضروات وفاكهه
خضروات وفاكهه
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 16 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 5 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 9 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 6 إلى 9 جنيهًا للكيلو

البامية من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

يوسفي 10 إلي 20 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 10 إلى 20 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

