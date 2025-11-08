أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم السبت 8-11-2025

يقدم موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 16 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 5 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 9 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 6 إلى 9 جنيهًا للكيلو

البامية من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة



أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

يوسفي 10 إلي 20 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 10 إلى 20 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو