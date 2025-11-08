بـ 7 ميداليات.. كفر الشيخ تتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية للمصارعة

تصدر المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، الترتيب العام "مركز أول" على مدار بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة، بعد حصول أبطال المشروع على 7 ميداليات فى البطولة التى أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه بفوز حسن عاطف بالمركز الأول وزن 68 ك، عبد الرحمن جمال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ارتفع رصيد المشروع القومي للمحافظة فى البطولة إلى 7 ميداليات متصدراً الترتيب العام فى المركز الأول، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للمشاركين خاصة وأن جميع الفائزين من اللاعبين الجدد المنضمين للمشروع .

جدير بالذكر أن البطولة شهدت أيضاً فوز "احمد ابراهيم الحاصل على الميدالية الذهبية وزن 48 ك، محمد أبو غنام، صاحب الفضية وزن 62 ك، و الثلاثة الحاصلين على برونزية البطولة “ماهر ميلاد وزن 52 ك، خالد محمود 57 ك، أحمد رضا 62 ك ”.

جاءت مشاركة مصارعة المشروع فى بطولة الجمهورية، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، والجهاز الفني الذي يضم الكابتن ياسر صقر المدرب الأوليمبى، كابتن أبو غنام الرحماني مدرب المشروع، أحمد البيلي مساعد مدرب.