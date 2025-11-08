بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس، بالإضافة إلى التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الوعي بأهمية المشاركة وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.

تعاون موسع مع الأحزاب ووزارة الشباب والرياضة

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تواصلت مع الأحزاب السياسية، خاصة المهتمة بقضايا الشباب والرياضة، مؤكدًا:«قمنا بعمل ندوة مع وزارة الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمئنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأضاف أن هذا التعاون يعكس إيمان الهيئة بأهمية مشاركة الشباب كعنصر فاعل في العملية الانتخابية، ودور الأحزاب في نشر الوعي بين المواطنين.

ضمانات قضائية تعزز الثقة والنزاهة

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تشكيلها القضائي الكامل الذي يضمن النزاهة والشفافية، وإدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن ما تقوم به الهيئة يعكس إيمان الجميع بأن «مصر تستحق» كل هذا الجهد من أجل مستقبل ديمقراطي أفضل.