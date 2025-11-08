عم أطفال دلجا: عمرنا ما توقعنا أن مرات أخويا تسمه وأولاده بسبب الغيرة

تترقب قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، النطق بالحكم في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية، حيث تسدل محكمة جنايات المنيا بعد قليل الستار على واقعة مقتل أب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، التي أقدمت على دس السم في الخبز لهم بدافع الغيرة.

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قال أحمد محمد، عم أطفال دلجا ، إن الأسرة تنتظر أن يؤيد مفتي الجمهورية حكم الإعدام بحق المتهمة، قائلًا: “بإذن الله مفتي الجمهورية يؤيد حكم الإعدام في سيدة دلجا التي قتلت أخي وأولاده، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

حادث أطفال دلجا

وأضاف عم الضحايا أن الأسرة لا تطلب سوى القصاص العادل، مؤكدًا أن والدة الأطفال وأسرتهم يعيشون حالة من الألم الشديد منذ وقوع الحادث، وقال: “كل ما نحتاجه القصاص العادل، ووالدة الأطفال وأسرتي بيعانوا أشد المعاناة، بنطلب ليهم الدعاء بالصبر.. ربنا يصبرنا على فراق اخويا وأولاده”.

وأشار إلى أن جلسات المحاكمة كانت تزيد من معاناتهم، موضحًا: "كلنا بنعاني، وكل جلسة حكم بتصحي فينا الوجع من جديد، وعمرنا ما توقعنا أن مرات أخويا تقتل أخويا وأطفاله الستة بسبب الغيرة".

حالة نفسية سيئة

وكشف أحمد محمد عن غياب الأسرة عن جلسة النطق بالحكم اليوم، بسبب حالتهم النفسية الصعبة، قائلًا: “أسرتي مش قادرة تحضر الجلسة النهارده، حالتهم النفسية سيئة جدًا من بعد الحادث الأليم، ومش متحملين الموقف خالص، ربنا وحده يعلم إحنا في موقف صعب جدًا، وصعب أي حد يعيشه”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى مطلب إنساني للأسرة، وهو ضم ابنة المتهمة التي تعد آخر ما تبقى من شقيقه في الدنيا، قائلا: “نريد ضم ابنة القاتلة لأنها آخر ثمرة لأخي في الدنيا، وعايزين نراعيها بما يرضي الله ونربيها أحسن تربية ونعلمها الدين والأخلاق، لأن أم زي دي مينفعش تربيها، وقدمنا كافة الأوراق لضم الطفلة، وإحنا أولى بتربية بنت أخي”.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/1346155603855993

وتسدل محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، الستار على واقعة قرية دلجا بمركز ديرمواس ، للنطق بالحكم فى جريمة قتل الأب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، والتى وضعت لهم السم فى الخبز للتخلص من الأبناء، بعد أن إحالت المحكمة، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر، وعمرو ناصيف طاحون، وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة، وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد،أوراق المتهمه "ه.ا"، 26 سنة بقتل الأطفال إلى فضيلة المفتي.